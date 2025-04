Nach dem Brand in einer Lagerhalle im Mühlweg in Arnstadt fehlt von einer Person, die sich mit zwei weiteren noch am Sonntag dort aufgehalten haben soll, weiterhin jede Spur. Die beiden anderen, die in der alten, schon seit Langem leer stehenden Baracke wohl regelmäßig kampiert haben sollen, konnten mittlerweile aufgefunden werden. Sie sollen sich nach Informationen der Redaktion in ihrer Heimat befinden.