Am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr musste die Feuerwehr in Walldorf ausrücken: Am Eingang zur Linsengasse war ein Grünschnitthaufen in Brand geraten. Das Feuer griff nach Auskunft eines Feuerwehrsprechers auf das Vordach, den Vorbau sowie den Dachbereich des unmittelbar angrenzenden Wohnhauses über. „Die Situation drohte sich zu einem Dachstuhlbrand zu entwickeln“, sagte er. Deshalb wurden zusätzliche Einsatzkräfte alarmiert.