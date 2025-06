Am Mittwochabend ist es in der Waldstraße in Gräfenroda in der Landgemeinde Geratal im Ilm-Kreis zu einem Großbrand gekommen. Als die Feuerwehr am betroffenen Wohnhaus mit angrenzender Scheune eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Innerhalb kürzester Zeit stand der Dachstuhl in Flammen.