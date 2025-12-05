 
Brand im Haushalt Frau gerät beim Föhnen in Brand - Nachbar löscht

Mit brennenden Haaren und Klamotten ruft eine Frau in ihrem Treppenhaus um Hilfe. Ein Nachbar rettet sie und wählt den Notruf. Vieles bleibt unklar.

Die Frau erleidet schwere Brandverletzungen im Kopfbereich. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Eine 60-Jährige ist in München beim Föhnen selbst in Brand geraten. Ihre Haare und ihre Klamotten fingen Feuer, wie die Polizei mitteilte. Wie genau es zu dem Brand am Mittwoch kam, ist derzeit unklar.

Die Frau habe im Treppenhaus um Hilfe gerufen. Ein Nachbar habe die Flammen gelöscht und den Notruf gewählt. Die Frau kam den Angaben zufolge mit schweren Brandverletzungen im Kopfbereich ins Krankenhaus.