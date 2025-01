Am Samstagabend gab es in dem Ort Reichertshofen einen "heftigen Knall", wie es in einer Pressemitteilung hieß. Anschließend stand das Einfamilienhaus in Flammen. Das bereits eingestürzte Gebäude sei zu dem Zeitpunkt schon völlig zerstört gewesen. Mehrere Anrufer berichteten den Angaben zufolge beim Notruf über eine Druckwelle und wackelnde Fenster. Mehr als hundert Einsatzkräfte rückten nach der Alarmierung umgehend aus.