Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am frühen Morgen ausgebrochen. Das Haus habe voll in Flammen gestanden, hieß es. Der Bewohner brachte sich demnach selbst in Sicherheit. Aufgrund der andauernden Löscharbeiten bleibt am Einsatzort eine Straße noch für mehrere Stunden gesperrt. Zum Zustand des Gebäudes konnte die Polizei noch keine Angaben machen.