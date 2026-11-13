Brand gelöscht: Feuer auf der A8 - Sechs Autos brennen auf Transporter

Rosenheim (dpa/lby) - Auf der Autobahn 8 bei Rosenheim hat ein Transporter mit sechs Autos gebrannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 47-jährige Fahrer war mit dem Lastwagen in Richtung Salzburg unterwegs, als das Fahrzeug zwischen dem Inntaldreieck und der Anschlussstelle Rosenheim Feuer fing. Andere Verkehrsteilnehmer hatten den Brand bemerkt und Rettungskräfte alarmiert.