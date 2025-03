Gera - In Gera ist in einer Straßenbahn ein Brandanschlag auf eine Frau verübt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übergoss ein Unbekannter die Frau mit Benzin und zündete sie an. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, sagte ein Polizei-Sprecher. Die Frau wurde schwer verletzt. Ob es bereits einen Tatverdächtigen gibt, war zunächst unklar. Auch über die genauen Hintergründe der Tat konnte die Polizei noch nichts sagen. Nach Angaben des Sprechers werden zunächst Zeugen vernommen und Spuren am Tatort gesichert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine weiteren Menschen verletzt.