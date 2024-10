Emskirchen (dpa/lby) - Nach dem Brand einer Gartenhütte in Emskirchen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) haben Feuerwehrleute darin eine Leiche gefunden. Die Identität der bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Person war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hätten den Brand am Freitagabend gemeldet.