Brand: Explosion in Wohnhaus – Mann schwer verletzt

Reichertshofen (dpa/lby) - Bei einer Explosion mit anschließendem Brand in einem Wohnhaus in Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist ein Bewohner schwer verletzt worden. Die Ursache für die Explosion am Samstagabend sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte seien wegen eines heftigen Knalls und des Feuers alarmiert worden. Der 69-Jährige wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik für Brandverletzungen gebracht.