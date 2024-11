Augsburg (dpa/lby) - Ein Feuer an einem Seniorenheim in Augsburg hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Scheiben an dem Gebäude sprangen nach Angaben der Feuerwehr, die Bewohner wurden vom Personal in sichere Teile des Heimes gebracht. Verletzt worden sei niemand. Brandursache sowie Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.