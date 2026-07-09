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Brand Dachstuhlbrand in Frankfurter Mehrfamilienhaus – Großeinsatz

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus hat in Frankfurt einen Großeinsatz ausgelöst. 150 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz.

Brand: Dachstuhlbrand in Frankfurter Mehrfamilienhaus – Großeinsatz
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Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus hat in Frankfurt einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer am Mittwoch offenbar in einer Wohnung ausgebrochen und griff anschließend auf den Dachstuhl über. Zeitweise brannte das Dach auf einer Fläche von rund 60 mal 10 Metern, wie es weiter hieß. Mehr als 150 Einsatzkräfte mit 54 Fahrzeugen waren laut den Angaben vor Ort. Zur Brandbekämpfung seien zwischenzeitlich vier Drehleitern eingesetzt worden.

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Das Feuer konnte demnach unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren zunächst unklar. Zuerst hatte der "Hessische Rundfunk" berichtet.