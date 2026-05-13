 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Brand in Jena durch Feuerschale - 125.000 Euro Sachschaden

Brand Brand in Jena durch Feuerschale - 125.000 Euro Sachschaden

In Jena nutzen zwei Männer eine Feuerschale und verlassen danach den Stellplatz. Doch das Feuer in der Schale ist nicht ausreichend gelöscht - mit Folgen.

Brand: Brand in Jena durch Feuerschale - 125.000 Euro Sachschaden
1
Die 28 Personen im vom Brand betroffenen Gebäude verlassen es rechtzeitig und bleiben unverletzt. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Jena (dpa/th) - In Jena ist durch falschen Umgang mit einer Feuerschale ein Brandsachschaden in Höhe von 125.000 Euro entstanden. Zwei Männer nutzten die Feuerschale am Abend unter einem überdachten Stellplatz, wie die Polizei mitteilte. Der 24-Jährige und der 30-Jährige gingen laut Polizei davon aus, das Feuer in der Schale gelöscht zu haben. Als die Männer den Stellplatz bereits verlassen hatten, sei dieser jedoch in Brand geraten. 

Nach der Werbung weiterlesen

Das Feuer griff auf ein angrenzendes Wohn- und Geschäftsgebäude über, wie die Polizei mitteilte. Alle 28 Menschen verließen demnach rechtzeitig das Gebäude und blieben unverletzt. Nach ausreichender Belüftung durch die Feuerwehr konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.