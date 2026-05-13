Brand: Brand in Jena durch Feuerschale - 125.000 Euro Sachschaden

Jena (dpa/th) - In Jena ist durch falschen Umgang mit einer Feuerschale ein Brandsachschaden in Höhe von 125.000 Euro entstanden. Zwei Männer nutzten die Feuerschale am Abend unter einem überdachten Stellplatz, wie die Polizei mitteilte. Der 24-Jährige und der 30-Jährige gingen laut Polizei davon aus, das Feuer in der Schale gelöscht zu haben. Als die Männer den Stellplatz bereits verlassen hatten, sei dieser jedoch in Brand geraten.