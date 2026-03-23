Krauthausen (dpa/th) - Beim Brand einer Photovoltaikanlage in Krauthausen (Wartburgkreis) wurden fünf Männer leicht verletzt. Die Feuerwehr verhinderte laut Polizei, dass der Brand auf die Werkhalle übergriff. Der Brand am Mittag verursachte demnach an der Photovoltaikanlage sowie dem Firmendach einen Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro. Die Männer im Alter von 34 bis 54 Jahren kamen laut Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus.