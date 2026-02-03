Augsburg (dpa/lby) - Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Augsburg ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die 17 Bewohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Feuer am späten Montagabend niemand. Warum der Brand ausbrach, ist bislang unklar. Allerdings sei nur der Dachstuhl des Gebäudes betroffen gewesen. Deswegen konnten alle Bewohner anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.