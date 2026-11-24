Dornheim (dpa/th) - Bei dem Brand eines Hauses in Dornheim (Ilm-Kreis) ist nach Angaben der Polizei ein Hund gestorben. In dem Einfamilienhaus war am frühen Morgen im Bereich einer Steckdose ein Brand ausgebrochen. Alle Personen im Haus konnten dieses laut Polizei eigenständig verlassen. Eine 33-Jährige und ein 11-Jähriger seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf 100.000 Euro.