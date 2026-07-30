Niedernberg (dpa/lby) - Zwei geparkte Autos sind in Unterfranken in der Nacht in Flammen aufgegangen. Auch ein Haus in der Nähe wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Feuer in Niedernberg (Landkreis Miltenberg) niemand. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Beamten schließen ein Brandstiftungsdelikt nicht aus.