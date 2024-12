Augsburg (dpa/lby) - Ein Brand in einem Café am Augsburger Königsplatz hat einen Schaden von schätzungsweise rund 200.000 Euro verursacht. Das Feuer sei am Donnerstagabend in dem zu dem Zeitpunkt geschlossenen Lokal ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Brandursache war ihm zufolge vorerst unklar.