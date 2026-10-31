Bautzen (dpa/sn) - Auf einer Raststätte auf der A4 westlich von Bautzen ist ein Lkw in Brand geraten. Der Sachschaden beträgt rund 80.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Samstagmorgen wachte der 55-jährige Fahrer auf und bemerkte den Brand an seinem Auflieger. Er koppelte die Zugmaschine ab, bevor Feuerwehrleute die Flammen löschten. Die Brandursache ist laut Polizei unklar. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es auf der A4 nicht.