Brand auf Öltanker Als es zuletzt schon auf Nord- und Ostsee brannte

Februar 2023: Frachter in Ostsee vor Lettland in Brand

Der niederländische Frachter "Escape" mit gefährlicher Ladung an Bord gerät auf dem Weg vom litauischen Ostsee-Hafen Klaipeda nach Riga in der Nacht zum 22. Februar 2023 in Brand und muss von Schleppern an die Küste gebracht werden. Die 15-köpfige Besatzung bringt sich in einem Rettungsboot in Sicherheit. Der Brand war wegen Überhitzung im Maschinenraum ausgebrochen. Gefahren für die Umwelt gibt es damals keine.