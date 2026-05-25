Brand auf Geflügelhof: Tausende Hühner sterben bei Feuer im Saarland

Rehlingen-Siersburg - Bei einem Feuer auf einem Geflügelhof im saarländischen Rehlingen-Siersburg sind mehrere Tausend Hühner verendet. Wie die Polizei mitteilte, entstand nach ersten Ermittlungen ein Schaden von rund einer Million Euro. Auf dem Hof seien etwa 7.000 Hühner untergebracht gewesen, von denen ein großer Teil den Flammen zum Opfer gefallen sei, hieß es. Die genaue Zahl der toten Tiere war nach den Worten eines Polizeisprechers zunächst unklar.