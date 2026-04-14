Erding (dpa/lby) - Ein Kleintransporter ist auf der A94 bei Lengdorf (Kreis Erding) in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, doch die Autobahn wurde am Nachmittag in Richtung Passau für eine Stunde gesperrt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hohenkammer mitteilte. Demnach bemerkte der Fahrer, dass der Motor qualmte. Kurz nachdem er auf dem Seitenstreifen angehalten hatte, ging das Fahrzeug in Flammen auf. Der Mann rettete sich, ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei schätzte den Schaden auf 20.000 Euro.