Pegnitz (dpa/lby) - Eine Scheune auf einem größeren Bauernhof in Oberfranken ist durch ein Feuer zerstört worden. Am Mittwochabend entstand ein geschätzter Schaden von rund 300.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Scheune in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) war einem Polizeisprecher zufolge vermutlich eine Gerätescheune. Die Bewohner des Bauernhofs und deren Tiere blieben unverletzt. Ein Feuerwehrmann zog sich allerdings leichte Verletzungen zu.