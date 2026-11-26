Schmalkalden (dpa/th) - Ein technischer Defekt an einem Ladegerät hat das Feuer auf zwei Dreiseitenhöfen in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ausgelöst. Das ergab eine Untersuchung des Brandortes durch die Kriminalpolizei und einen Gutachter, wie die Polizei mitteilte. Vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung könne demnach ausgeschlossen werden. Der Sachschaden werde auf etwa 700.000 Euro geschätzt.