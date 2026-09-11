Neuschönau (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Haus in Neuschönau (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Donnerstagabend aus unbekannter Ursache in dem Einfamilienhaus aus, wie die Polizei mitteilte. Der alleinlebende 66 Jahre alte Eigentümer sei unverletzt geblieben. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen den Angaben nach keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor. Da das Haus nicht mehr bewohnbar sei, habe die Gemeinde dem Eigentümer eine Unterkunft zur Verfügung gestellt.