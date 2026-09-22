Berlin - EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas hat zur Eröffnung der Branchenmesse Innotrans in Berlin die Bedeutung von einheitlichen Bahntickets für Reisen quer durch Europa betont. "Für die Fahrgäste ist der Fahrkartenverkauf ein weiterer klarer Test dafür, ob wir wirklich über ein europäisches Eisenbahnsystem verfügen", sagte er bei der Eröffnungsfeier. "Das Ziel: Eine Reise, eine Buchung, volle Rechte für Fahrgäste - das wird grenzüberschreitende Reisen mit verschiedenen Zuganbietern einfacher und viel attraktiver machen."