Mitunter möchte man meinen, dass der Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Nirgendwo liegt. Zu den wichtigen Autobahnen und zum ICE müssen Einwohner erst ein Stück fahren. Große Einkaufszentren fehlen, zu den Servicestellen und -werkstätten namhafter Hersteller und Händler ist der Weg oftmals über 30 Kilometer weit und große Industriebetriebe sind im Kreis inzwischen auch an einer Hand abzuzählen. Wo also arbeiten die Menschen, die in der ländlich geprägten Region zwischen Rennsteig und Rhön leben? Immerhin sind im Kreis rund 122.000 Bürger gemeldet.