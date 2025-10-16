Branche in der Krise Auto-Städte leiden unter Schwund bei Gewerbesteuer

"Historisch schwierige Situation" in Ingolstadt

Die Stadt, in der die kriselnde VW-Tochter Audi sitzt, hat ähnliche Probleme: Auch dort bricht die Gewerbesteuer ein. 2023 waren es noch 191,5 Millionen Euro. Für das laufende Jahr hatte die Stadt zunächst mit 70 Millionen gerechnet, geht inzwischen aber von nur noch von 55 Millionen aus.

Oberbürgermeister Michael Kern (CSU) sprach jüngst von einer "dramatischen, äußerst herausfordernden und historisch schwierigen Situation". Für 2026 erwartet die Stadt inzwischen ein Defizit von 60 bis 80 Millionen Euro. Trotz Sparpaketen gelinge es nicht, den Haushalt ausreichend zu stabilisieren.

Breite Aufstellung bremst BMW-Rückgang in München

Die BMW-Heimat München leidet ebenfalls unter Rückgängen bei der Gewerbesteuer, die dieses Jahr wohl um etwa 159 Millionen Euro niedriger ausfallen wird, als ursprünglich geplant. Auch wenn die Summe an sich groß ist, im Vergleich zum Gesamtaufkommen ist sie eher klein: Selbst nach der Reduzierung geht die Stadt noch immer von 3,6 Milliarden Euro Gewerbesteuereinnahmen aus.

München hat allerdings eine sehr viel breiter verteilte Einnahmebasis als andere Auto-Städte: Schließlich sitzen hier auch viele andere große und finanzstarke Unternehmen – nicht zuletzt Siemens, Allianz oder Munich Re.

Opel-Niedergang reißt Steuerloch in Rüsselsheim

Das hessische Rüsselsheim am Main kämpft mit den Folgen des Niedergangs bei Opel. Der inzwischen zu Stellantis gehörende Autohersteller ist in der Dimension nur noch ein Schatten glorreicher Zeiten. Statt mehr als 30.000 Menschen arbeiten nur noch rund 8.300 Leute bei Opel in Rüsselsheim.

Wegen massiver Ausfälle bei der Gewerbesteuer klafft im laufenden Jahr ein Loch von 85 Millionen Euro im Haushalt der Stadt. Die Kredite wachsen schnell, sodass für wichtige Projekte wie die Sanierung des Theaters kein Geld da ist.

Zwickau zehrt von Rücklagen

Auch Volkswagens sächsischer E-Auto-Standort Zwickau spürt die Krise: In diesem Jahr rechnet die Kommune noch mit 55 Millionen Euro Gewerbesteuer, gut 20 Millionen Euro weniger als 2023. Wie viel auf VW entfällt, lässt die Stadt mit Verweis aufs Steuergeheimnis offen. Eine Sprecherin erklärte aber: "Wegen der hohen Abhängigkeit von der Automobilbranche ist die städtische Finanzlage eng gekoppelt an den unternehmerischen Erfolg dieses Wirtschaftssektors."

Immerhin: Auch Zwickau hat – ähnlich wie einst Wolfsburg – vorgesorgt: "Derzeit kann die Zahlungsfähigkeit der Stadt durch noch vorhandene liquide Mittel, die aus den Haushaltsergebnissen der Vorjahre herrühren, abgesichert werden."

Studien-Autor: Auto-Städte haben andere Ansprüche

Verglichen mit anderen Städten dürfte es den Automobilstandorten am Ende immer noch recht gut gehen, sagt Studien-Mitautor Geißler. "Haushaltskrisen sind immer auch ein bisschen subjektiv." Andere Städte wären mit Einnahmen, wie in Ingolstadt oder Wolfsburg wahrscheinlich hochzufrieden. Doch: In den lange reichen Auto-Städten habe sich halt auch ein anderes Anspruchsdenken entwickelt. "Wenn da irgendwo ein Einbruch kommt, dann wird das die Stadtgesellschaft schon aufrütteln."