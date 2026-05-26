Wo die Verbindung zwischen Brahms und Jazz-Musik besteht, der Frage ging auch Museumsmitarbeiterin Almut Pollmer-Schmidt zu Beginn des ungewöhnlichen Formats nach. Im Namen von Museumsdirektor Philipp Adlung eröffnete sie den musikalischen Abend, der nach seiner Erstauflage zum Brahmsfest 2024 bereits das zweite Mal stattfand. Im Archiv hätte sie in Briefen gelesen, wie Johannes Brahms an Herzog Georg II. schrieb, dass er leider verspätet mit der Bahn in Meiningen eintreffen würde, weil sein Anschluss Verspätung hatte. Das würde die Anwesenden, ebenfalls mit dem Zug angereisten Musikerinnen der Veranstaltung, schon mal mit dem gefeierten Komponisten der Romantik verbinden, so Pollmer-Schmidt. „Hier im Schloss wurde immer musiziert, auch wenn Brahms nicht da war“, erklärte sie weiter. Und freute sich voller Überzeugung: „Die Räume müssen und sollen lebendig sein und werden!“