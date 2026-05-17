Brahmsfest 2026: Ungewöhnlichen Konzertformate an historischen Orten

Johannes Brahms kam 1881 erstmals nach Meiningen, eingeladen von Hans von Bülow, Intendant und Dirigent der Meininger Hofkapelle. In Meiningen fand Brahms nicht nur musikalische Weggefährten, sondern mit Herzog Georg II. und seiner Gemahlin Helene kunstsinnige Förderer. Die Stadt und Schloss Altenstein wurden für den Komponisten zu wichtigen Rückzugs- und Arbeitsorten. Hier entstanden entscheidende Impulse für Werke wie das 2. Klavierkonzert, die 4. Sinfonie sowie die späten Klarinettenwerke, inspiriert vom Meininger Hofmusiker Richard Mühlfeld.