Brahmsfest 2026: Ungewöhnlichen Konzertformate an historischen Orten

Das Brahmsfest Meiningen-Altenstein verbindet vom 20. bis 25. Mai die große Brahms-Tradition mit ungewöhnlichen Konzertformaten an historischen Orten der Region.
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Johannes Brahms kam 1881 erstmals nach Meiningen, eingeladen von Hans von Bülow, Intendant und Dirigent der Meininger Hofkapelle. In Meiningen fand Brahms nicht nur musikalische Weggefährten, sondern mit Herzog Georg II. und seiner Gemahlin Helene kunstsinnige Förderer. Die Stadt und Schloss Altenstein wurden für den Komponisten zu wichtigen Rückzugs- und Arbeitsorten. Hier entstanden entscheidende Impulse für Werke wie das 2. Klavierkonzert, die 4. Sinfonie sowie die späten Klarinettenwerke, inspiriert vom Meininger Hofmusiker Richard Mühlfeld.
Diese Geschichte bildet den kulturellen Hintergrund des Festivals, das nach seiner erfolgreichen Premiere 2024 erneut ein breit gefächertes Programm bietet. Beteiligt sind unter anderem das Staatstheater Meiningen mit der Meininger Hofkapelle, die Meininger Museen, das Max-Reger-Konservatorium, die Meininger Kirchenmusik sowie Veranstalter in Bad Liebenstein. Das Festival versteht sich bewusst als gemeinsames kulturelles Projekt der Region – weitgehend ohne öffentliche Förderung und über Stadt- und Kreisgrenzen hinweg.
Mittwoch, 20. Mai, 19.30 Uhr Staatstheater MeiningenSinfoniekonzert mit Werken von Johannes Brahms, Detlev Glanert und Robert Schumann Donnerstag, 21. Mai, 19.30 Uhr Palais Weimar, Bad Liebenstein„Und sie liebten sich doch …“ – Clara Schumann und Johannes Brahms in Liedern, Klavierstücken und Briefen Freitag, 22. Mai, 19 Uhr Stadtkirche Meiningen„Klangfarben der Romantik“ – Chor- und Orgelwerke von Brahms, Reger u. a. Samstag, 23. Mai, 20.30 Uhr Schloss Elisabethenburg Meiningen„Jazz in allen Räumen“ Sonntag, 24. Mai, 11.15 Uhr Staatstheater MeiningenFoyerkonzert „Trennung und Abschied“ Sonntag, 24. Mai, 15 Uhr Schlosspark Altenstein, Bad LiebensteinOpen-Air-Konzert mit Werken von Brahms und Tschaikowsky Montag, 25. Mai, 11.15 Uhr Schloss Elisabethenburg MeiningenMatinée mit Werken von Johannes Brahms, darunter die Klarinettensonaten