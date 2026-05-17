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Brahmsfest 2026 Ungewöhnlichen Konzertformate an historischen Orten

Das Brahmsfest Meiningen-Altenstein verbindet vom 20. bis 25. Mai die große Brahms-Tradition mit ungewöhnlichen Konzertformaten an historischen Orten der Region.

Brahmsfest 2026: Ungewöhnlichen Konzertformate an historischen Orten
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Das Brahmsfest 2026 wird am 20. Mai im Staatstheater Meiningen mit einem Sinfoniekonzert eröffnet. Foto: Michael Reichel

Im Georgjahr 2026 geht das Brahmsfest Meiningen-Altenstein in seine zweite Runde. Vom 20. bis 25. Mai erinnert das Festival an die enge Verbindung des Komponisten Johannes Brahms mit Meiningen und Schloss Altenstein – und knüpft zugleich an die große Tradition der historischen Brahmsfeste an.

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Johannes Brahms kam 1881 erstmals nach Meiningen, eingeladen von Hans von Bülow, Intendant und Dirigent der Meininger Hofkapelle. In Meiningen fand Brahms nicht nur musikalische Weggefährten, sondern mit Herzog Georg II. und seiner Gemahlin Helene kunstsinnige Förderer. Die Stadt und Schloss Altenstein wurden für den Komponisten zu wichtigen Rückzugs- und Arbeitsorten. Hier entstanden entscheidende Impulse für Werke wie das 2. Klavierkonzert, die 4. Sinfonie sowie die späten Klarinettenwerke, inspiriert vom Meininger Hofmusiker Richard Mühlfeld.

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Programm-Highlights

Mittwoch, 20. Mai, 19.30 Uhr Staatstheater MeiningenSinfoniekonzert mit Werken von Johannes Brahms, Detlev Glanert und Robert Schumann Donnerstag, 21. Mai, 19.30 Uhr Palais Weimar, Bad Liebenstein„Und sie liebten sich doch …“ – Clara Schumann und Johannes Brahms in Liedern, Klavierstücken und Briefen Freitag, 22. Mai, 19 Uhr Stadtkirche Meiningen„Klangfarben der Romantik“ – Chor- und Orgelwerke von Brahms, Reger u. a. Samstag, 23. Mai, 20.30 Uhr Schloss Elisabethenburg Meiningen„Jazz in allen Räumen“ Sonntag, 24. Mai, 11.15 Uhr Staatstheater MeiningenFoyerkonzert „Trennung und Abschied“ Sonntag, 24. Mai, 15 Uhr Schlosspark Altenstein, Bad LiebensteinOpen-Air-Konzert mit Werken von Brahms und Tschaikowsky Montag, 25. Mai, 11.15 Uhr Schloss Elisabethenburg MeiningenMatinée mit Werken von Johannes Brahms, darunter die Klarinettensonaten