Von Herta Müller

Am 17. Oktober 1881, Montagabend 18 Uhr, traf Brahms zum ersten Mal in Meiningen ein und logierte – auf Einladung und Kosten Hans von Bülows – im Sächsischen Hof. Deshalb werden heutige Gäste dort im Vestibül von einer Brahms-Statue ‚begrüßt‘ und sogar mit seinem dort verfassten Dankschreiben an Bülow und die Kapelle bekannt gemacht. Das Erstaunliche: Er kam nicht, um ein Konzert zu dirigieren und ein stattliches Honorar zu kassieren. Nein. Er kam nur zu Proben mit der herzoglichen Hofkapelle unter Bülows Leitung.