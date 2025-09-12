Brände: Zwei Brände in Niederbayern - Hunderttausende Euro Schaden

Neuhaus a. Inn/Mallersdorf-Pfaffenberg (dpa/lby) - Zwei Brände haben in der Nacht in Niederbayern erhebliche Schäden verursacht. In Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses und es entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte holten den Angaben zufolge acht Menschen unverletzt aus dem Haus. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da zunächst eine Photovoltaikanlage vom Dach entfernt werden musste.