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Brände Wohnungsbrand in Wurzen - ein Toter

In einer brennenden Wohnung in Wurzen hat die Feuerwehr einen Toten gefunden. Mehrere Bewohner mussten vor den Flammen gerettet werden.

Brände: Wohnungsbrand in Wurzen - ein Toter
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Bei dem Toten handelt es sich um den 33 Jahre alten Mieter der Wohnung. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Wurzen (dpa/sn) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wurzen (Landkreis Leipzig) hat die Feuerwehr einen Toten gefunden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Einsatzkräfte den 33-Jährigen leblos in der brennenden Wohnung. Der Mann konnte nicht wiederbelebt werden. Die Feuerwehr evakuierte zudem mehrere Bewohner des Hauses. Es habe keine weiteren Verletzten gegeben, hieß es. Zu Ursache des Brandes gab es zunächst keine Informationen.

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Das Feuer war am Dienstagvormittag in der Wohnung des 33-Jährigen im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Das Gebäude sei erheblich beschädigt worden, zur Schadenshöhe gab es aber noch keine Angaben. Die Brandwohnung sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.