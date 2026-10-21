Brände: Wohnungsbrand in Wurzen - ein Toter

Wurzen (dpa/sn) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wurzen (Landkreis Leipzig) hat die Feuerwehr einen Toten gefunden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Einsatzkräfte den 33-Jährigen leblos in der brennenden Wohnung. Der Mann konnte nicht wiederbelebt werden. Die Feuerwehr evakuierte zudem mehrere Bewohner des Hauses. Es habe keine weiteren Verletzten gegeben, hieß es. Zu Ursache des Brandes gab es zunächst keine Informationen.