Gera (dpa/th) - Eine Dachgeschosswohnung und ein Dachstuhl haben in Gera gebrannt. Ausgelöst hat das Feuer möglicherweise ein Blitzeinschlag, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Demnach brach das Feuer in der Nacht auf Dienstag aus. Alle Bewohner des Hauses retteten sich selbstständig, dabei wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden liegt nach vorläufiger Schätzung im unteren sechsstelligen Bereich. Bislang werden andere Ursachen wie Brandstiftung ausgeschlossen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.