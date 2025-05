Waltershausen (dpa/th) - Beim Brand in einer Wohnung in Waltershausen (Kreis Gotha) ist eine Leiche entdeckt worden. Polizei und Feuerwehr waren am Morgen in ein Mehrfamilienhaus gerufen worden, weil dort eine Wohnung in Flammen stand. Drei Menschen wurden aus dem Haus in Sicherheit gebracht, wie die Polizei berichtete. Während des Einsatzes wurde eine leblose Person gefunden. Zur Identität, Alter und Todesursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. Das sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Bei dem Feuer entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 10.000 Euro.