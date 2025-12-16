Brände: Wohnmobil brennt bei Reparatur – Zehn Mitarbeiter verletzt

Gochsheim (dpa/lby) - Bei dem Versuch, ein brennendes Wohnmobil zu löschen, haben sich zehn Beschäftigte eines Kfz-Betriebs leicht verletzt. Zwei von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.
Bei Reparaturarbeiten gerät ein Wohnmobil im Landkreis Schweinfurt in Brand. Mit Feuerlöschern wollen Mitarbeiter eines Kfz-Betriebs die Flammen bekämpfen - und atmen Rauch ein.
Das Fahrzeug war demnach am Montag bei Reparaturarbeiten vor einer Werkhalle des Betriebs in Gochsheim (Landkreis Schweinfurt) in Brand geraten. Mehrere Mitarbeiter wollten die Flammen laut Polizei mit Feuerlöschern bekämpfen, aber ohne Erfolg. Erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zehn Menschen hätten Rauch eingeatmet und seien vom Rettungsdienst untersucht worden, hieß es.
Nach Angaben der Polizei traf die Beschäftigten keine Schuld. Ob die Brandursache ermittelt werde, liege nun an der Versicherung, sagte ein Behördensprecher. Den Schaden am Wohnmobil schätzte die Polizei auf etwa 90.000 Euro.