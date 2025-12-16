Brände: Wohnmobil brennt bei Reparatur – Zehn Mitarbeiter verletzt

Das Fahrzeug war demnach am Montag bei Reparaturarbeiten vor einer Werkhalle des Betriebs in Gochsheim (Landkreis Schweinfurt) in Brand geraten. Mehrere Mitarbeiter wollten die Flammen laut Polizei mit Feuerlöschern bekämpfen, aber ohne Erfolg. Erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zehn Menschen hätten Rauch eingeatmet und seien vom Rettungsdienst untersucht worden, hieß es.