Brände: Wohnhausbrand in Eisenach - mehrere Verletzte

Eisenach (dpa/th) - Mehrere Menschen sind bei einem Brand in einem Wohnhaus in Eisenach (Wartburgkreis) verletzt worden. Darunter sind auch ein Kind und ein Feuerwehrmann, wie die Stadt mitteilte. Demnach war am Morgen ein Kinderwagen im Treppenhaus des dreistöckigen Hauses in Brand geraten. Auch im Keller brach Feuer aus. Einsatzkräfte retteten insgesamt zwölf Menschen aus dem Haus. Mehrere Menschen mussten mit Drehleitern befreit werden. Zwei Bewohner, ein Kind sowie ein Feuerwehrmann erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.