Maintal (dpa/lhe) - Bei einem Brand in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer vermutlich in der Küche des Hauses aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche bereits in Vollbrand. Eine weitere Ausbreitung der Flammen konnte verhindert werden. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Zur Klärung der Brandursache laufen die Ermittlungen.