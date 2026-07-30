Brände: Wohnhaus in Flammen - mehrere Menschen verletzt

Kastl (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Kastl (Landkreis Altötting) sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am frühen Abend aus und erfasste das erste Obergeschoss sowie den Dachstuhl. Alle neun Bewohner konnten das Gebäude verlassen. "Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt eine Person durch den Brand eine mittelschwere Rauchgasvergiftung, mehrere weitere Menschen wurden leicht verletzt", hieß es.