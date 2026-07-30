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Brände Wohnhaus in Flammen - mehrere Menschen verletzt

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Kastl warnen Einsatzkräfte die Menschen im Ort vor gesundheitlichen Risiken. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers.

Brände: Wohnhaus in Flammen - mehrere Menschen verletzt
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Mehrere Menschen wurden bei dem Brand durch Rauch verletzt. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Kastl (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Kastl (Landkreis Altötting) sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am frühen Abend aus und erfasste das erste Obergeschoss sowie den Dachstuhl. Alle neun Bewohner konnten das Gebäude verlassen. "Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt eine Person durch den Brand eine mittelschwere Rauchgasvergiftung, mehrere weitere Menschen wurden leicht verletzt", hieß es. 

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Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten eine weitere Ausbreitung und brachten den Brand unter Kontrolle. Wegen der starken Rauchentwicklung klagten auch Menschen im Ort über Atembeschwerden. Sie wurden gebeten, die Fenster zu schließen und den Aufenthalt im Freien zu meiden. 

Der Schaden wird auf einen mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache aufgenommen.