Ein Mann bemerkt ein Feuer in einer Wohnanlage. In der Nähe will ein anderer Mann flüchten. Die Polizei findet ein vermeintliches Tatwerkzeug, als sie ihn durchsucht.
Ein 53-Jähriger bemerkte das Feuer im Untergeschoss der Wohnanlage. In der Nähe sah er den 42-Jährigen, der sich entfernen wollte. Er sprach ihn an und hielt ihn fest, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Zu dem Zeitpunkt entwickelte sich bereits starker Rauch.
Die Weihnachtsbäume lehnten den Angaben zufolge an einer Wand vor einer Restmülltonne und standen in Flammen. Durch den Rauch wurde auch der Deckenbereich beschädigt. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen und öffneten danach den Deckenbereich, um nach Glutnestern zu suchen. Dabei seien Versorgungsleitungen beschädigt worden. Der Schaden wurde auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt.
Bei dem 42-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab laut Polizei eine "starke Alkoholisierung". Anschließend wurde der Tatverdächtige durchsucht. Dabei fanden die Beamten ein vermeintliches Tatwerkzeug, das sie nicht näher beschrieben. Sie stellten es sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.