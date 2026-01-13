Verdächtiger war laut Polizei stark alkoholisiert

Die Weihnachtsbäume lehnten den Angaben zufolge an einer Wand vor einer Restmülltonne und standen in Flammen. Durch den Rauch wurde auch der Deckenbereich beschädigt. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen und öffneten danach den Deckenbereich, um nach Glutnestern zu suchen. Dabei seien Versorgungsleitungen beschädigt worden. Der Schaden wurde auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt.