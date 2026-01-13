 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Weihnachtsbäume brennen: Polizei nimmt Mann fest

Brände Weihnachtsbäume brennen: Polizei nimmt Mann fest

Ein Mann bemerkt ein Feuer in einer Wohnanlage. In der Nähe will ein anderer Mann flüchten. Die Polizei findet ein vermeintliches Tatwerkzeug, als sie ihn durchsucht.

Brände: Weihnachtsbäume brennen: Polizei nimmt Mann fest
1
Bei den Löscharbeiten wurden Versorgungsleitungen beschädigt. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

München (dpa/lby) - Ein 42-Jähriger soll Weihnachtsbäume in einer Wohnanlage in München in Brand gesteckt haben und ist deshalb festgenommen worden. Ein Richter erließ inzwischen einen Haftbefehl, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag wurde niemand verletzt.

Nach der Werbung weiterlesen

Ein 53-Jähriger bemerkte das Feuer im Untergeschoss der Wohnanlage. In der Nähe sah er den 42-Jährigen, der sich entfernen wollte. Er sprach ihn an und hielt ihn fest, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Zu dem Zeitpunkt entwickelte sich bereits starker Rauch.

Verdächtiger war laut Polizei stark alkoholisiert

Die Weihnachtsbäume lehnten den Angaben zufolge an einer Wand vor einer Restmülltonne und standen in Flammen. Durch den Rauch wurde auch der Deckenbereich beschädigt. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen und öffneten danach den Deckenbereich, um nach Glutnestern zu suchen. Dabei seien Versorgungsleitungen beschädigt worden. Der Schaden wurde auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Bei dem 42-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab laut Polizei eine "starke Alkoholisierung". Anschließend wurde der Tatverdächtige durchsucht. Dabei fanden die Beamten ein vermeintliches Tatwerkzeug, das sie nicht näher beschrieben. Sie stellten es sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.