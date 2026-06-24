Brände: Waldbrand in Utah breitet sich aus

Der Brand betrifft eine Fläche von 125 Quadratkilometern - also so groß, dass man darin eine ganze Großstadt unterbringen könnte. Die Behörden haben die Evakuierung von Häusern und Campingplätzen angewiesen und die Autobahn in der bergigen Gegend geschlossen, wie der US-Sender ABC berichtet. Die Gegend nahe der Stadt Beaver ist ein beliebtes Urlaubsziel.