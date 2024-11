Weiltingen (dpa/lby) - Ein mit Mastschweinen beladener Viehtransporter ist in Mittelfranken in Brand geraten – sieben Tiere sind dabei verendet. Der Fahrer des Transporters bemerkte am Freitagabend auf der Staatsstraße zwischen Weiltingen und Wilburgstetten (Landkreis Ansbach), dass ein Hinterreifen des Anhängers Feuer gefangen hatte, wie die Polizei mitteilte. Rasch stand der Anhänger in Flammen.