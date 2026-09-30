Brände Ursache für Waldbrand unklar - Suche nach Glutnestern

Der Brand war am Dienstagnachmittag in dem Gebiet Voigtsgrüner Wald an der Bundesstraße 173 in Plauen ausgebrochen. Durch starken Wind sowie eine dicht bewachsene und schwer zugängliche Hanglage hatten sich die Flammen rasch ausgebreitet. Zudem war die Einsatzstelle nur schwer erreichbar. So gab es nur einen Zufahrtsweg, über den die Versorgung mit Löschwasser erfolgt. Mehrere Tanklöschwagen waren im Pendelverkehr im Einsatz.