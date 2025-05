Die etwa 80 Quadratmeter große Halle war am Dienstag in Brand geraten. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte. In der Halle wurde Elektroschrott gelagert, weshalb während des Brandes kurzzeitig eine erhebliche Rauchentwicklung entstand.