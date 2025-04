Chodova Plana - Bei einem Feuer in einem Industriebetrieb im tschechischen Grenzgebiet zu Bayern ist ein Mann getötet worden. Zwei weitere Arbeiter seien lebensgefährlich verletzt worden, teilte die tschechische Polizei am Montag mit. Ein Rettungshubschrauber habe die beiden Verletzten in eine Prager Spezialklinik für Brandverletzungen gebracht.