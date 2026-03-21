Erfurt (dpa/th) - Ein lebloser Mensch ist bei einem Wohnungsbrand in der Erfurter Andreasvorstadt gefunden worden. Die Identität der oder des Toten ist laut Angaben der Polizei aktuell noch unklar.Zwei weitere Menschen aus dem betroffenen Mehrfamilienhaus wurden schwer verletzt von den Einsatzkräften gerettet und kamen in ein Krankenhaus. Auch angrenzende Häuser wurden evakuiert. Die Ursache des Brandes in der Nacht auf Samstag ist Gegenstand der Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher betonte.