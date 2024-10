Das Feuer in dem Doppelhaus war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen. Eine 66-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Anwohnerin rettete sich selbstständig aus dem Haus und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten fanden dann die Einsatzkräfte den Toten im Wohnhaus. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.