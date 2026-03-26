Flammen drohten auf weitere Teile der Burg überzugreifen

Auch die Polizei sprach von einem knappen Ausgang, denn zunächst waren die Einsatzkräfte von Schlimmerem ausgegangen: Infolge des Winds und Funkenflugs habe es so ausgesehen, als würden die Flammen auf weitere Teile des historischen Gebäudes übergreifen, sagte der Sprecher. Von dem Funkenflug wurden mehrere in der Nähe des Brandortes geparkte Fahrzeuge beschädigt, teilte die Polizei mit. Bis in die frühen Morgenstunden war die Feuerwehr mit Löschen beschäftigt, hieß es.