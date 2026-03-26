Weißensee - Das war knapp: Teile einer Burg aus dem 12. Jahrhundert sind bei einem Brand im Norden Thüringens beschädigt worden. Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen auf weitere Teile der Runneburg in Weißensee, wie ein Polizeisprecher sagte.
An einer jahrhundertealten Burg bricht ein Feuer aus. Wind lässt die Funken weit fliegen. Schlimmeres verhindern Feuerwehrleute in letzter Minute.
Weißensee - Das war knapp: Teile einer Burg aus dem 12. Jahrhundert sind bei einem Brand im Norden Thüringens beschädigt worden. Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen auf weitere Teile der Runneburg in Weißensee, wie ein Polizeisprecher sagte.
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"Sie konnten buchstäblich in letzter Minute verhindern, dass auch der frisch sanierte Palasturm Feuer fängt", sagte Franz Nagel, Sprecher der für die Liegenschaft verantwortlichen Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. "Das stand Spitz auf Knopf."
Erst im vergangenen Jahr hatte der Turm direkt neben dem betroffenen Gebäude eine neue Haube und im Inneren eine neue Treppe erhalten. "Das wäre schon sehr bitter gewesen, wenn auch der Turm vernichtet worden wäre", fasste Nagel zusammen und lobte den Einsatz der rund 80 Feuerwehrleute.
Verletzt wurde bei dem Brand ersten Erkenntnissen zufolge niemand. An der Burg entstand laut Polizei vermutlich ein erheblicher Sachschaden. Wie groß der Schaden ist und warum das Feuer in der Nacht ausbrach, werde ermittelt. Fachleute der Kriminalpolizei untersuchten den Brandort. Es sei bislang nicht abzusehen, wann mit Ergebnissen zu rechnen sei, sagte ein Polizeisprecher.
Das Feuer war laut Polizei in der Nacht in einem Eckgebäude der Wehranlage ausgebrochen, direkt neben einem hohen Turm. Nagel zufolge handelt es sich bei dem Brandgebäude um die alte Küche. Die darin vorhandene Holzkonstruktion sei vernichtet worden, lediglich die Umfassungsmauern des Gebäudes stünden noch. Urkundlich sei die alte Küche erstmals im 15. Jahrhundert erwähnt worden.
"Auch wenn es sich um "nur" um ein Nebengebäude handelte, schmerzt der Verlust", so Nagel weiter. Die Küche sei etwa wichtig für die Baugeschichte der Anlage gewesen und um die Funktionen der Burg zu erklären. Der Restbestand der Mauern müsse untersucht werden, um zu klären, wie dieser erhalten werden könne.
Auch die Polizei sprach von einem knappen Ausgang, denn zunächst waren die Einsatzkräfte von Schlimmerem ausgegangen: Infolge des Winds und Funkenflugs habe es so ausgesehen, als würden die Flammen auf weitere Teile des historischen Gebäudes übergreifen, sagte der Sprecher. Von dem Funkenflug wurden mehrere in der Nähe des Brandortes geparkte Fahrzeuge beschädigt, teilte die Polizei mit. Bis in die frühen Morgenstunden war die Feuerwehr mit Löschen beschäftigt, hieß es.
Die Runneburg ist laut der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten um 1170 erbaut worden und thront auf einem kleinen Berg am Rand der kleinen Stadt Weißensee. Sie zählt demnach zu einem der bedeutendsten Zeugnisse romanischer Baukunst in Deutschland. In kaum einer Anlage sei so viel originale Bausubstanz des Hochmittelalters erhalten. Die Stiftung bezeichnet sie auch als "kleine Schwester" der Wartburg.
Da auf der Burg ohnehin kein regulärer Besichtigungsbetrieb laufe, müsse diese nicht für die Öffentlichkeit geschlossen werden, so Nagel. Er geht davon aus, dass nach Abschluss der Untersuchungen und Abbau entsprechender Absperrungen bald wieder Besichtigungen des Außenbereichs möglich sein werden.