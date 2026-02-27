 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Seniorin stirbt nach Brand in Pflegeheim

Brände Seniorin stirbt nach Brand in Pflegeheim

In einem Seniorenheim bricht ein Feuer aus. Mehrere Pflegekräfte reagieren schnell und eilen einer Bewohnerin zu Hilfe. Dennoch hat der Brand schwerwiegende Folgen.

Brände: Seniorin stirbt nach Brand in Pflegeheim
1
Feuerwehrleute löschen den Brand in dem Seniorenheim. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Seniorenheim in Garmisch-Partenkirchen ist eine Bewohnerin an ihren Verletzungen gestorben. Das Feuer sei am Donnerstag in dem Zimmer der Frau ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Pflegekräfte brachten die Seniorin demnach zunächst aus dem brennenden Raum in Sicherheit. Ein Rettungshubschrauber flog sie anschließend mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Dort erlag sie den Angaben nach in der Nacht ihren Verletzungen.

Nach der Werbung weiterlesen

Warum das Feuer in dem Zimmer der Seniorin ausbrach, blieb zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.