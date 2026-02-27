Brände: Seniorin stirbt nach Brand in Pflegeheim

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Seniorenheim in Garmisch-Partenkirchen ist eine Bewohnerin an ihren Verletzungen gestorben. Das Feuer sei am Donnerstag in dem Zimmer der Frau ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Pflegekräfte brachten die Seniorin demnach zunächst aus dem brennenden Raum in Sicherheit. Ein Rettungshubschrauber flog sie anschließend mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Dort erlag sie den Angaben nach in der Nacht ihren Verletzungen.