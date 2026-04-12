Zeulenroda-Triebes (dpa/th) - Bei einem Wohnungsbrand in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) ist eine 71 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Es handelt sich um die Mieterin der Wohnung, wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden.



Die Feuerwehr fand demnach den leblosen Körper am Samstagnachmittag, als sie den Brand in dem Mehrfamilienhaus löschte. Als Brandursache vermutet die Polizei einen Defekt an einem elektrischen Rollstuhl. "Die Ermittlungen zur Ursache laufen aber noch", sagte ein Sprecher.